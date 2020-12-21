Число незаконных рубок новогодних елей в УФО за три года снизилось более чем на треть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Количество случаев рубки елей без разрешительных документов в Уральском федеральном округе за три года сократилось на 36%, сообщили в понедельник в департаменте лесного хозяйства по УФО.

"Таким образом, в Уральском округе за последние три года количество случаев незаконной рубки новогодних елей снизилось на 36%, количество срубленных деревьев - на 64%, сумма ущерба - на 84%", - процитировали в департаменте начальника отдела лесного и пожарного надзора департамента лесного хозяйства по УФО Евгения Гневнова.

Каждую новогоднюю кампанию в округе проходят тысячи рейдов по предотвращению незаконных рубок хвойных деревьев. Для получения новогодней ели в лесничестве жителям необходимо подать заявление, оплатить квитанцию и оформить договор купли-продажи.

Оформленный договор также позволит законно перевозить срубленную ель по дорогам области. Рубка без разрешительных документов преследуется по закону и влечет за собой штрафы, отмечают в департаменте.

Уточняется, что каждый год в целом по УФО реализуется 55-57 тыс. новогодних деревьев. Однако год от года спрос на натуральные ели в округе постепенно падает. Например, в Югре спрос за последние три года снизился почти на 60%.