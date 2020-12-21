Новогоднюю ярмарку впервые открыли на восстановленной Базарной площади в Тобольске

ТЮМЕНЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Новогодняя ярмарка для жителей и гостей города впервые открылась на восстановленной Базарной площади в Тобольске Тюменской области, она продлится до 31 декабря, сообщили в департаменте по культуре и туризму города.

В 2019 году Тобольск с идеей возрождения Базарной площади стал победителем в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России.

"На праздники мы ожидаем большой поток туристов. Каждый день на обновленной Базарной площади будут проходить различные культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Откроется резиденция Деда Мороза, будут проводиться мастер-классы, заработала новогодняя ярмарка", - говорится в сообщении.

Всего в новогодние и рождественские праздники на обновленной Базарной площади Тобольска планируется проведение более 20 мероприятий.

В департаменте добавили, что уже разработан годичный план мероприятий на этой территории. Его можно посмотреть на официальном сайте администрации города, а скоро и на информационных стендах самой Базарной площади.

Новогодняя ярмарка открылась 21 декабря и продлится до конца года, 1 января 2021 года на смену ей придет Рождественская ярмарка. На площади пройдет фестиваль креативных санок, конкурс снежных фигур, будут сделаны каток и горка.