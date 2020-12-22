В нескольких крупных городах ХМАО отменили уроки из-за сильных морозов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 декабря. /ТАСС/. Занятия для учеников начальных и старших классов школ крупных муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) отменили из-за сильных холодов.

"22 декабря занятия первой смены с первого по четвертый классы отменяются. На момент объявления температура воздуха минус 30,4 градуса", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном сообществе администрации Нефтеюганска в социальной сети "ВКонтакте".

По информации администрации Сургута, в городе отмены занятия учеников с первого по четвертый классы первой смены. В свою очередь в Нижневартовске отменены занятия первой смены с первого по 11-й классы, в муниципалитете температура воздуха составляет минус 34 градуса.

По данным регионального гидрометцентра, во вторник в ХМАО ожидается до минус 26-31 градусов, при прояснениях - до минус 37 градусов. По предварительным прогнозам, морозная погода сохранится до 25 декабря. В Ханты-Мансийске температура ночью опускалась до минус 25 градусов, днем ожидается до минус 22 градусов, ветер - до 2 м/с.