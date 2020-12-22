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Свердловские власти не планируют вводить дополнительные ограничения в Новый год

Губернатор Евгений Куйвашев назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе непростой, но контролируемой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области не планируют вводить дополнительные ограничения для общепита и публичных мест к Новому году в дополнение к уже действующим. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор региона Евгений Куйвашев.

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"Введение ограничений - всегда следствие неблагополучной эпидемиологической ситуации, в регионе она непростая, но контролируемая. Достаточно свободных мест в коечном фонде. Дополнительные меры к тем, что уже приняты главным санитарным врачом РФ, принимать не планируем", - сказал Куйвашев.

Ранее губернатор Свердловской области сообщал, что корпоративы в честь Нового года отменены в государственных учреждениях. Он также подчеркнул, что власти будут рекомендовать всем работодателям отказаться от корпоративов в этом году. В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг.

В регионе зафиксировано более 50 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Новый год и Рождество - 2021
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