В Свердловской области начали снимать фильм к 170-летию Мамина-Сибиряка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Кинокомпания "Центр развития кино и интернет-проектов" намерена к 2022 году завершить работу над документальной драмой "Мамин-Сибиряк. Слово, рожденное любовью", приуроченной к 170-летию писателя. Работа над картиной уже началась, сообщила ТАСС режиссер фильма Анастасия Володарская.

"Наша кинопроизводственная компания "Центр развития кино и интернет-проектов" родом с Урала, и это логично, что в первую очередь мы воспеваем посредством киноискусства образ Урала и его исторических героев в наших документальных фильмах. К 170-летию выдающегося уральского писателя - прозаика и драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, искренне любившего наш край и создавшего множество очерков, рассказов, романов об Урале, мы создаем данный фильм", - сказала она.

По ее словам, работу над фильмом планируется завершить к августу 2022 года. Володарская уточнила, что помощь при производстве фильма оказывают местное отделение Российского союза писателя, Государственный архив Свердловской области, Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского, Ассоциация исследователей российского общества, Российский государственный архив кинофотодокументов, а также родственники писателя.

Володарская является режиссером фильма, посвященного известному советскому композитору, автору песен, народному артисту России Евгению Родыгину. Фильм открывал фестиваль документального кино "Россия" в ноябре 2020 года.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852-1912) - писатель, драматург. Первым крупным произведением писателя был роман "Приваловские миллионы". В 1884 году в журнале "Отечественные записки" был опубликован роман "Горное гнездо", закрепивший за Маминым-Сибиряком репутацию выдающегося писателя-реалиста. Широкую известность приобрели его произведения для детей: "Аленушкины сказки", "Серая шейка", "Зарницы", "По Уралу".