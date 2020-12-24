Занятия отменили для школьников в крупных городах ХМАО из-за сильных морозов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 декабря. /ТАСС/. Занятия для учеников начальных и старших классов школ ряда крупных муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) отменены в четверг утром из-за сильных холодов.

"24 декабря занятия первой смены с первого по четвертый класс отменяются. На момент объявления температура воздуха - минус 27,2 градуса, ветер - 2 м/с", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном сообществе администрации Нефтеюганска во "ВКонтакте".

По информации администрации Сургута, в городе отмены занятия учеников с первого по четвертый классы первой смены. В свою очередь в Нижневартовске отменены занятия первой смены с первого по восьмой классы, в муниципалитете в настоящее время температура воздуха составляет минус 28 градусов.

По данным регионального гидрометцентра, в четверг в ХМАО ожидается до минус 25-30 градусов, в отдельных территориях - до минус 35-40 градусов. По предварительным прогнозам, морозная погода сохранится до 26 декабря - в пятницу ночью будет до минус 45-50 градусов, днем - до минус 39-44. В Ханты-Мансийске температура ночью опускалась до минус 29 градусов, днем ожидается до минус 30 градусов, скорость ветра составляет до 3 м/с.