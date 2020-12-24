В Курганской области начали привлекать к ответственности детей за оборот наркотиков

ТАСС, 24 декабря. Правоохранительные органы Курганской области привлекли к уголовной ответственности за наркопреступления 19 несовершеннолетних в 2020 году, тогда как в прошлом году таких случаев не было выявлено. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе УМВД по региону.

"Сверхдоходы наркобизнеса и мнимая безопасность бесконтактного способа передачи наркотиков вовлекают в наркопреступность молодое поколение. В текущем году в области к уголовной ответственности за наркопреступления привлечены 19 несовершеннолетних, хотя в прошлом году таких фактов не отмечалось", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в 2020 году на территории региона было зарегистрировано 1,6 тыс. наркопреступлений. За 11 месяцев сотрудниками органов внутренних дел из незаконного оборота изъято около 80 кг наркотических средств, пресечена деятельность восьми нарколабораторий, производивших синтетический наркотик мефедрон. При этом организаторы одной из лабораторий снабжали наркотиками не только Курганскую область, но соседние регионы - Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую области и Пермский край.

Кроме того, правоохранительные органы выявили порядка 900 фактов стеновой пропаганды наркотиков, из них более 600 были ликвидированы, а по остальным во взаимодействии с муниципалитетами ведется работа с собственниками помещений.