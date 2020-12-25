Заброшенную больницу в Екатеринбурге планируют восстановить на условиях ГЧП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Заброшенная клиническая больница скорой помощи в Екатеринбурге будет восстановлена на условиях государственно-частного партнерства по программе "Общественное здоровье уральцев". Больница будет оказывать все виды медицинской помощи и рассчитана на 1 тыс. коек, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своей программной статье в "Областной газете".

"Я принял решение по нескольким серьезным проектам, которые укрепляют систему здравоохранения региона на десятилетия вперед. Первый проект. Больница скорой помощи в Зеленой роще будет восстановлена на условиях государственно-частного партнерства. Я лично веду переговоры с нашими ведущими промышленно-финансовыми группами и получаю согласие на участие в проекте. Мы создадим мощное лечебное учреждение примерно на 1 тыс. коек, которое будет оказывать все виды помощи", - написал губернатор.

Куйвашев добавил, что больница будет оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе для работы в условиях эпидемий, при отражении микробно-вирусных угроз. Вторым крупным проектом по программе "Общественное здоровье уральцев" станет строительство второй очереди противотуберкулезного диспансера. Он предполагает строительство инфекционного стационара на 270 коек, где предусмотрены реанимационные и хирургические мощности. В случае необходимости на базе второй очереди противотуберкулезного диспансера можно будет разворачивать инфекционный стационар на 500 коек, уточнил губернатор.

Третьем проектом, по информации Куйвашева, станет создание инновационного центра на базе Свердловского областного онкологического диспансера. "Уже работает уникальное рентгенохирургическое отделение, диспансер оснащен мощным диагностическим оборудованием. Возможности инновационного центра будут дополнены высокотехнологичной диагностикой. В проект закладывается дополнительная функция инновационного центра как площадки для обучения врачей", - написал он.

Ранее в четверг сообщалось, что правительство Свердловской области на заседании утвердило областную программ "Общественное здоровье уральцев". Программа "Общественное здоровье уральцев", предусматривающая создание новых типовых санитарно-гигиенических стандартов и технологий, включает в себя шесть разделов. Первый связан с обеспечением санитарно-гигиенической безопасности жителей Свердловской области. Второй - с созданием производственной базы для достижения поставленных в программе задач.

Третье направление получило название "Новое качество и доступность здравоохранения". Еще два направления в рамках программы - это развитие научной и образовательной деятельности, а также информационно-просветительская работа. Шестой блок связан с нормативно-правовым регулированием обеспечения общественного здоровья уральцев.

О больнице

Заброшенная клиническая больница скорой помощи являлась одним из крупнейших медицинских комплексов в Свердловске 1930-х годов, архитектурно-планировочное решение которого было выполнено в традициях отечественного конструктивизма с поздним привнесением в оформление главных фасадов и интерьеров приемов и элементов архитектуры классицизма. Она является объектом культурного наследия регионального значения.