Число рейсов в аэропорту Екатеринбурга сократится в новогодние праздники на 26%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Количество запланированных на новогодние праздники рейсов аэропорта Кольцово в Екатеринбурге сократится на 26% по сравнению с прошлым годом - до 1 401, тогда как на прошлые новогодние праздники был выполнен 1 891 рейс. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") сформировал расписание на период новогодних праздников. С 28 декабря по 10 января включительно в Кольцово запланирован 1 401 рейс. В прошлом году в этот же период был выполнен 1 891 рейс", - говорится в сообщении.

При этом ожидается, что самыми загруженными днями станут 30 декабря и 10 января. "Накануне Нового года в Кольцово запланировано 114 рейсов, а в последний день праздников - 114 взлетно-посадочных операций. Меньше всего рейсов ожидается в первый день наступающего года - 67. Стоит отметить, что самым загруженным предновогодним днем в 2019 году стало 29 декабря, когда было обслужено 162 рейса", - пояснили в пресс-службе.

Последним в этом году авиарейсом станет рейс авиакомпании "Руслайн" из Саранска, который сядет в Кольцово меньше чем за час до боя курантов. А первым самолетом, который примет аэропорт в 2021 году, станет борт авиакомпании S7 Airlines из Москвы. В целом в новогодние праздники из Кольцово можно будет улететь по 52 внутрироссийским направлениям рейсами 18 авиакомпаний.