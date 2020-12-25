В Свердловской области продлили дистанционное обучение для 6-8-х и 10-х классов

"Продление до 31 декабря режима дистанционного обучения для учеников 6 - 8 и 10 классов в учреждениях образования всех форм собственности, а также в организациях допобразования", - говорится в сообщении.

Учащиеся первых-пятых, а также девятых и одиннадцатых классов проходят обучение в очном формате.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлили дистанционное обучение для 6-8 и 10-х классов до 31 декабря, сообщили в пятницу в оперативном штабе региона.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции превышает 56 тысяч человек.

В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор региона Евгений Куйвашев запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Массовые мероприятия и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 18 января самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.