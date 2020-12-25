Главу Екатеринбургской епархии возвели в сан митрополита

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Святейший Патриарх Кирилл возвел главу Екатеринбургской епархии, епископа Евгения (Кульберга) в сан митрополита. Об этом сообщили в пресс-службе епархии в пятницу.

"В домовом храме Патриаршей резиденции Данилова монастыря города Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел в сан митрополита епископа Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, в связи с назначением главой Екатеринбургской митрополии на основании определения Священного Синода от 8 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

8 декабря священный синод Русской православной церкви назначил главой Екатеринбургской митрополии Евгения (Кульберга). За ним сохранена должность председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.