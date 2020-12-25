"Салым Петролеум" направит в 2021 году на программы по развитию Югры 85 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа на заседании в пятницу одобрило подписание дополнительного соглашения на 2021 год с компанией "Салым Петролеум Девелопмент Н. В." - совместным предприятием, созданным для освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. Компания направит 85 млн рублей на программы Югры по развитию образования, здравоохранения, защиты окружающей среды, сообщает в пятницу региональный департамент общественных и внешних связей.

В соответствии с документом, компания профинансирует программы Югры в сферах образования, здравоохранения, защиты окружающей среды, по сохранению традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, по развитию физической культуры и спорта, укреплению комплексной безопасности социальных учреждений.

"В ходе заседания члены окружного правительства одобрили дополнительное соглашение с компанией "Салым Петролеум Девелопмент Н. В." на 2021 год", - говорится в сообщении.

Всего соглашением определен перечень мероприятий на сумму 85 миллионов рублей.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Югры и компанией "Салым Петролеум" на 2019-2023 годы было подписано в сентябре 2018 года в Ханты-Мансийске. По данным региональных властей, соглашение условно делится на два направления - развитие минерально-сырьевой базы углеводородов и участие в реализации окружных и муниципальных мероприятий по развитию физкультуры и спорта, культурных проектов, проектов в области экологии, развитии инфраструктуры систем здравоохранения, образования.