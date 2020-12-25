Синоптики прогнозируют 40-градусные морозы в регионах Урала в ближайшие выходные

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Снег и морозный туман ожидаются в регионах Уральского федерального округа в выходные и понедельник. В ряде регионов морозы смягчатся, а в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах ожидаются 40-градусные морозы, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"В Свердловской области 26 декабря облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. "Температура воздуха ночью - минус 21-26, на Крайнем Севере - до минус 34, на юго-западе - минус 14-19, днем - минус 11-16, в горах и низинах - минус 20-25 <…> порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В воскресенье и понедельник в регионе также ожидается снег.

В Курганской области ночью ожидается похолодание до минус 27 градусов, в субботу днем потеплеет до минус 12-17 градусов, а в воскресенье - до минус 7-12, сообщает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Синоптики прогнозируют в выходные облачную погоду с прояснениями, осадков преимущественно не ожидается. В Челябинской области в субботу туман, изморозь и гололед, температура воздуха ночью опустится до минус 20, при прояснении до минус 25 градусов. В воскресенье и понедельник снег, порывы ветра до 14 м/с.

В Обь-Иртышском гидрометцентре сообщили, что в отдельных районах Ямало-Ненецкого автономного округа в выходные дни ожидается аномально холодная погода, в регионе похолодает до минус 45-50 ночью и минус 40-45 градусов днем, но к понедельнику потеплеет до минус 19-24 днем. В выходные - морозный туман, изморозь, в воскресенье и понедельник - снег, порывы ветра до 18 м/с. По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, 26-27 декабря в Югре ожидается небольшой снег на западе региона, в отдельных районах изморозь. Температура воздуха в субботу ночью минус 35-40 градусов, а севере и востоке региона - до минус 48 градусов, в воскресенье потеплее - до минус 37 градусов по востоку.

В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, 26-27 декабря ожидается мороз, местами небольшой снег, в субботу днем синоптики обещают до минус 30 градусов, ночью - до минус 34-39 градусов. В воскресенье ожидается потепление, температура воздуха днем прогреется до минус 8 градусов, ночью - минус 20-25.