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Пандемия COVID-19

Челябинские власти проверят информацию о корпоративе чиновников в Верхнем Уфалее

Ранее местные СМИ сообщили, что полицейские пресекли проведение корпоратива сотрудниками мэрии города

ТАСС, 26 декабря. Челябинские власти проверят информацию о якобы проведенном корпоративе чиновников администрации города Верхний Уфалей. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе губернатора Челябинской области.

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В субботу местные СМИ сообщили о том, что сотрудники полиции пресекли проведение корпоратива сотрудниками мэрии. В настоящее время в регионе действует запрет на зрелищно-массовые мероприятия.

"Мы разберемся в ситуации и примем меры", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД от комментариев воздержались.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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