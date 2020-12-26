Челябинские власти проверят информацию о корпоративе чиновников в Верхнем Уфалее

ТАСС, 26 декабря. Челябинские власти проверят информацию о якобы проведенном корпоративе чиновников администрации города Верхний Уфалей. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

В субботу местные СМИ сообщили о том, что сотрудники полиции пресекли проведение корпоратива сотрудниками мэрии. В настоящее время в регионе действует запрет на зрелищно-массовые мероприятия.

"Мы разберемся в ситуации и примем меры", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД от комментариев воздержались.