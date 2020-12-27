Число проектов - участников "Серебряного Лучника" на Урале увеличилось в два раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Организаторы IX премии "Серебряный Лучник" - Урал отобрали для онлайн-голосования в 2020 году в два раза больше проектов - участников конкурса, чем в прошлом, - 99. Самой популярной у конкурсантов оказалась новая номинация, связанная с пандемией коронавируса, сообщили ТАСС в исполнительной дирекции региональной премии.

"Всего на конкурс лучших коммуникационных проектов поступило 111 заявок, к экспертному онлайн-голосованию было допущено 99 проектов - в два раза больше, чем в прошлом году. Самой популярной среди конкурсантов стала добавленная в этом году номинация "Антикризисные коммуникации в период пандемии" - 19 проектов. Второе место заняли "Маркетинговые коммуникации" (17), третье - номинация "Продвижение государственных и общественных программ" (16). Кроме того, 14 проектов заявлено в номинации "Благотворительность", 11 - в "Развитии и продвижении территорий", десять - в "Корпоративной социальной ответственности", семь - в "Корпоративных коммуникациях", пять - в номинации "Внутрикорпоративные коммуникации", - рассказали в дирекции.

Отмечается, что большее число проектов (42) поступило от специалистов и компаний из Екатеринбурга, Челябинска (23) и Тюмени (11). "Нижний Тагил в конкурсе представлен шестью участниками, из Нового Уренгоя и Магнитогорска заявлено по четыре проекта, Салехард представляют три, а Полевской - два проекта. Кроме того, предварительный технический отбор прошли заявки из Кировграда, Сургута, Первоуральска, Новоуральска и Каменска-Уральского", - добавили в пресс-службе.

Шорт-лист премии планируется составить по итогам онлайн-голосования, в котором участвуют 12 экспертов в области медиа, PR и маркетинга.

"В каждой номинации определится по три проекта, которые будут представлены 6 февраля в Екатеринбурге на завершающих мероприятиях премии. Лучшие проекты из общего числа работ, заявленных на уральский конкурс, будут рекомендованы к участию в Национальной премии "Серебряный Лучник" без внесения регистрационного взноса", - уточняют организаторы.

О премии "Серебряный Лучник"

Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской Ассоциацией по связям с общественностью в 1996 году. За 23 года в конкурсе участвовали более 5 тыс. проектов из всех регионов Российской Федерации. Открыты девять региональных конкурсов и два международных - в США и Чехии. С 2019 года открыто представительство "Серебряный Лучник" - Аляска.

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