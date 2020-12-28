В детсадах Югры 31 декабря будут работать дежурные группы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа организуют работу дежурных группы в детских садах региона 31 декабря для родителей, которым организации в этот день не предоставят выходной. Об этом сообщил в понедельник департамент образования и молодежной политики Югры.

"В Югре 31 декабря для детей, чьи родители привлечены к выполнению должностных обязанностей непосредственно на рабочих местах, будут организованы дежурные группы в детских садах", - сказано в сообщении.

По данным департамента, никаких документов, подтверждающих занятость родителей, не требуется. При этом детей разного возраста смешивать в группах не будут. "Детский сад 31 декабря откроется, даже если придет только один ребенок. Занятым работникам будет произведена оплата рабочего дня в одинарном размере и предоставлением неоплачиваемого дня отдыха", - уточнили в ведомстве.

С 11 января 2021 года дошкольные учреждения начнут работать по обычному графику.

24 декабря губернатор Югры Наталья Комарова приняла решение сделать 31 декабря выходным днем для госслужащих и работников подведомственных организаций. Всем остальным работодателям также рекомендовано сделать 31 декабря выходным днем для сотрудников, исключение составят те, чье нахождение на рабочем месте в указанную дату по решению работодателя является критически важным.

По данным Роструда, в 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем. Затем россияне будут отдыхать с 1 по 10 января. Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник, 11 января. Если 31 декабря работодатель предоставляет сотрудникам дополнительный день отдыха по своей инициативе, он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

Двадцать третьего декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил этот день выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.