Уральская электронная таможня может стать единым центром оформления радионуклидов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Уральская электронная таможня (уральский центр электронного декларирования (ЦЭД) может стать центром для оформления всех радиоактивных материалов, ввозимых на территорию РФ. Таможенники уже приступили к участию в эксперименте по такому оформлению, сообщил журналистам начальник Уральского таможенного управления (УТУ) Алексей Фролов в понедельник.

"Решение принято, что участвуем в эксперименте. По итогам эксперимента будет принято решение, переводить ли сюда весь объем радионуклидных материалов, который оформляется в России. <…> До конца января 2021 г. должно выйти распоряжение ФТС о наделении уральского ЦЭД такими полномочиями", - сказал он.

Фролов пояснил, что на территории действия УТУ ввоз радиоактивных материалов оформляется в Челябинской, Екатеринбургской и Кольцовской таможнях. В пресс-службе УТУ ТАСС пояснили, что в ЦЭД будут стекаться данные о поставках радионуклидов, физически объем поставок на территорию Урала не вырастет.

Начальник УТУ подчеркнул, что при ввозе радиоактивных материалов принципиальное значение имеет скорость, для предприятий этот параметр критически важен. Фролов подчеркнул, что в УТУ уже готовы к переходу на электронное оформление - весь товар идет с электронным лицензиями, за исключением генеральных лицензий, которые выдаются сроком на пять-шесть лет.

Создание Уральской электронной таможни в 2018 году вошло в первый этап реформирования системы таможенных органов. По информации пресс-службы Уральского таможенного управления, структурные преобразования были направлены на улучшение инвестиционного климата, снижение административных барьеров и издержек участников бизнеса за счет сокращения времени совершения таможенных операций, а также централизации учета движения денежных средств плательщиков таможенных платежей.