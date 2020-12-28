В Ханты-Мансийске появились "умные" и теплые автобусные остановки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ) установили первые четыре "умные" и теплые автобусные остановки. Еще девять должны появиться в 2021 году, сообщили в понедельник на сайте партнера проекта компании "Росатом".

"В рамках комплексного проекта благоустройства городской среды с использованием технологий "умного города" от Росатома в Ханты-Мансийске появились четыре "умные" и теплые остановки. Городская администрация реализует проект совместно с АО "Русатом инфраструктурные решения". Пилотные павильоны установлены возле окружной клинической больницы, на улице Мира в районе развлекательного центра "Лангал" и на площади Свободы", - сказано в сообщении.

Остановки будут подключены к системе "Безопасный город". Диспетчер в режиме реального времени будет наблюдать за тем, что происходит внутри павильона.

Остановки оснащены Wi-fi-модулем, разъемами для зарядки телефона и интерактивными экранами с защитой от вандалов - на них можно посмотреть, где находится нужный автобус, а также получить информацию о погоде, изучить карту города, путеводитель и городскую афишу.

По данным в сообщении, к 1 августа 2021 года в городе планируется установить еще девять остановок с учетом возможных замечаний и пожеланий горожан.