В Уральском медуниверситете заявили, что "Триазавирин" доказал свою эффективность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Уральский государственный медицинский университет по итогам испытаний в регионе нового российского антикоронавирусного препарата "Триазавирин" сообщил, что лекарственное средство показало эффективность и безопасность при профилактике и лечении нетяжелых степеней COVID-19. Заявление ректора вуза Ольги Ковтун распространил во вторник департамент информационной политики Свердловской области.

По ее словам, на базе клинической больницы №14 Екатеринбурга были проведены исследования по двум направлениям: профилактика заболевания и лечение легкой формы ковида. "Препарат показал высокую профилактическую активность, эффективность и безопасность. Сейчас готовятся отчеты, которые мы будем отправлять в Москву", - цитируется Ковтун.

"Триазавирин" - противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению ученых РАН, время лечения коронавирусной инфекции при его применении сокращается с 11-12 дней до недели. В разработке препарата участвовали ученые Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

Производителем препарата является завод "Медсинтез" в Новоуральске. Там налажен выпуск инфузионных растворов, готовых форм генно-инженерного инсулина человека, твердых и жидких форм лекарственных препаратов. Помимо изготовления лицензированных препаратов завод занимается созданием новых лекарственных средств.