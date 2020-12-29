Число пунктов для вакцинации от COVID-19 в Свердловской области увеличат в четыре раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. В Свердловской области с 2021 года будут задействованы 76 прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса, когда начнется массовая иммунизация. Сейчас в регионе открыты 19 пунктов, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.
"Старт массовой вакцинации жителей региона намечен на начало 2021 года. Первыми партиями отечественного препарата, поступающими на Средний Урал, активно прививаются сейчас медики, работники сферы образования, правоохранители. В городах Свердловской области развернуто 19 прививочных пунктов, обеспеченных необходимым оборудованием для хранения вакцины, и с началом масштабной вакцинации их число планируется увеличить до 76", - говорится в сообщении.
Запись на массовую вакцинацию от коронавируса в регионе открыта в тестовом режиме. В начале декабря в Екатеринбург была доставлена первая крупная партия из тысячи доз вакцины "Спутник V" для врачей, соцработников и сотрудников правоохранительных органов.
Общее число случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 54 тысячи, последние два месяца регистрируют около 400 случаев коронавируса ежедневно. В области действует масочный режим, необходимо соблюдение дистанции в местах массового скопления людей и ряда ограничительных мер.
В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.