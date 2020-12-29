Число пунктов для вакцинации от COVID-19 в Свердловской области увеличат в четыре раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. В Свердловской области с 2021 года будут задействованы 76 прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса, когда начнется массовая иммунизация. Сейчас в регионе открыты 19 пунктов, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"Старт массовой вакцинации жителей региона намечен на начало 2021 года. Первыми партиями отечественного препарата, поступающими на Средний Урал, активно прививаются сейчас медики, работники сферы образования, правоохранители. В городах Свердловской области развернуто 19 прививочных пунктов, обеспеченных необходимым оборудованием для хранения вакцины, и с началом масштабной вакцинации их число планируется увеличить до 76", - говорится в сообщении.