На Ямале от коронавируса начали вакцинировать учителей

"В эти дни активно проходит вакцинация сотрудников образовательных учреждений Ноябрьска. За два дня прививку от коронавируса поставили 20 педагогов города. Процедура проходит на добровольной основе, бесплатно", - говорится в сообщении.

ТАСС, 29 декабря. Вакцинация от коронавирусной инфекции учителей началась в Ямало-Ненецком автономном округе. На сегодняшний день прививку поставили 20 педагогов, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

Там уточнили, что перед вакцинацией проводится обязательный осмотр медицинским работником, определяется наличие противопоказаний. После прививки в течение часа вакцинированный находится под присмотром врача. Ежедневно все пациенты ведут дневники самоконтроля в личном кабинете на портале Госуслуги, там они фиксируют данные о своем самочувствии.

По данным правительства, всего на Ямале привито 730 человек, в числе которых работники медицинской, образовательной и социальной сфер, а также жители региона из иных групп риска заражения коронавирусом. Вакцинация проходит в два этапа с интервалом в 21 день. Уже 52 человека получили оба компонента вакцины. Все вакцинированные перенесли процедуру хорошо.

"С начала кампании по вакцинации на Ямал поступило 1 442 дозы отечественной вакцины "Гам-Ковид-Вак", - добавили в пресс-службе.

Всего в регионе зафиксировано 31 767 случаев заражения. За все время 24 363 человека выздоровело, еще 328 умерло.