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Курганские власти сэкономили 200 млн рублей за два года на расходах на коммунальные услуги

Жители региона за два года сэкономили более 12,7 млрд рублей благодаря удержанию тарифов на коммунальные услуги на минимальном уровне

ТАСС, 29 декабря. Курганские власти сэкономили 200 млн рублей бюджетных средств за два года благодаря повышению эффективности расходов на коммунальные услуги в бюджетных организациях. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора области.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. При этом область первой из них разработала и утвердила с правительством РФ индивидуальную программу ускоренного развития.

"[Губернатор области] Вадим Шумков остановился на теме повышения эффективности расходов на коммунальные услуги в бюджетных организациях - это принесло региональному бюджету более 200 млн рублей экономии <…> Правительством Курганской области уделяется особое внимание тарифной политике, в рамках которой за два года жителям удалось сэкономить более 12,7 млрд рублей благодаря удержанию тарифов на коммунальные услуги на минимальном уровне", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе губернатора сообщали ТАСС, что два года подряд региональные власти сдерживали рост тарифов на электроэнергию. А в 2020 году началось обсуждение на федеральном уровне включения Курганской области в одну энергозону с Тюменской, что означало бы для региона снижение тарифа, в том числе для бюджетных учреждений и организаций.

Отмечается, что аудит в системе здравоохранения региона также привел к экономии в размере более 238 млн рублей за этот период.

Депутаты Курганской областной думы ранее приняли в окончательном чтении закон о региональном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с дефицитом на следующий год в 4,9 млрд рублей. Расходы при этом составят 57,6 млрд рублей, а доходы - 52,6 млрд рублей.

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