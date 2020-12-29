В Югре открыли первый мужской монастырь

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 декабря. /ТАСС/. Первый мужской монастырь открыт в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) решением священного синода Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Ханты-Мансийской епархии.

"29 декабря 2020 года решением священного синода Русской православной церкви открыт мужской монастырь в честь святителя Димитрия, митрополита Ростовского, города Ханты-Мансийска", - сказал собеседник агентства.

По его словам, решение принято в связи с прошением Преосвященного митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла открыть мужской монастырь и назначить на должность игумена иеромонаха Антония (Кирпичева).

По данным на сайте епархии, в октябре 2020 года по благословению председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископа Каширского Феогноста в Югру приезжала комиссия Синодального отдела по монастырям и монашеству для определения возможности открытия мужского монастыря при Архиерейском подворье в честь свт. Димитрия, митрополита Ростовского, вблизи города Ханты-Мансийска, где образовалась монашеская община.

Сейчас монашеская община состоит из семи человек. Здесь построены монашеский и игуменский корпуса. Настоятелем подворья является иеромонах Антоний Кирпичев.