Площадь возле крупнейшего собора в Югре отремонтируют на полгода позже из-за пандемии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 декабря. /ТАСС/. Ремонт площади около Кафедрального собора Воскресения Христова в Ханты-Мансийске отложен на весну 2021 года. Работы, ведущиеся в рамках нацпроекта, сдвинуты на полгода из-за пандемии коронавируса, задержки с поставкой стройматериалов и холодной погоды, сообщил ТАСС замдиректора департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска Алексей Мокроусов.

Ранее Мокроусов сообщал ТАСС, что площадь впервые с момента ее строительства за 15 лет планировалось отремонтировать до ноября 2020 года. На данные цели выделено 52 млн рублей из муниципального и окружного бюджетов.

"Произошла задержка поставки строительных материалов - новой гранитной и тротуарной плитки - из-за коронавируса. Они пришли в Ханты-Мансийск на несколько месяцев позже. Сейчас морозы, поэтому ремонт вынужденно отложен на весну 2021 года. В частности, надо будет делать гидроизоляцию на площади", - сказал собеседник агентства.

По его словам, весной строители также должны положить новую гранитную и тротуарную плитку, обновить каменные композиции, гранитные стелы с текстами заповедей, перила, помыть чаши у фонтанов.

Ремонт площади запланирован в рамках муниципальной программы развития жилищно-городского хозяйства и нацпроекта "Жилье и городская среда". Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 29 декабря зарегистрировано 40 854 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 219 - за последние сутки. Умерли 534 человека, 37 219 пациентов выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.