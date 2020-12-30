В Свердловской области угнали приехавший на вызов автомобиль скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту угона машины скорой помощи, приехавшей на вызов к пожилой женщине в селе под Первоуральском в Свердловской области. Угонщик разыскивается, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых в среду.

"По данному факту представители МВД сразу возбудили и расследуют уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Похищенное транспортное средство наряды ДПС, участвовавшие в поиске, обнаружили на территории деревни Старые Решеты у одного из домов", - сказал он.