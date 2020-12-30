В Свердловской области угнали приехавший на вызов автомобиль скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту угона машины скорой помощи, приехавшей на вызов к пожилой женщине в селе под Первоуральском в Свердловской области. Угонщик разыскивается, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых в среду.
"По данному факту представители МВД сразу возбудили и расследуют уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Похищенное транспортное средство наряды ДПС, участвовавшие в поиске, обнаружили на территории деревни Старые Решеты у одного из домов", - сказал он.
По словам Горелых, машина не повреждена. Угонщик скрылся, его поиски продолжаются. "На причастность к данному инциденту полиция проверяет лиц, ранее судимых, ведущих асоциальный образ жизни и склонных к такого рода противоправным поступкам", - отметил начальник пресс-службы областного главка МВД.
Ранее в ряде СМИ появилось видео, на кадрах которого видно, как неизвестный мужчина ждет у автомобиля скорой помощи, пока бригада уйдет в дом на вызов, после чего садится в машину и уезжает. Водитель скорой помощи покинул автомобиль, чтобы помочь с носилками, ключи оставил в замке зажигания, поясняют в СМИ и социальных сетях.