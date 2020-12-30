Семьи Югры с двумя детьми смогут претендовать на 600 тыс. рублей для погашения ипотеки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа ввели новую меру поддержки для семей с двумя детьми, родившимися с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Они смогут получить из бюджета региона 600 тыс. рублей для погашения основной суммы долга ипотечного займа, сообщает в среду департамент общественных и внешних связей Югры.

"В Ханты-Мансийском автономном округе вводится новая мера поддержки семьям с двумя детьми, которые родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Теперь данная категория югорчан может претендовать на получение выплаты в размере 600 тыс. рублей на семью. Эти средства могут быть направлены на погашение основной суммы долга ипотечного займа", - сказано в сообщении.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, которые приводятся в сообщении, данной выплатой смогут воспользоваться около 1,8 тыс. семей. "В настоящее время за счет федерального бюджета на погашение ипотечного кредита многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, выделяется 450 тыс. рублей", - добавила она.