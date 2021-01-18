Уральская индустриальная биеннале получит президентский грант на 13 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Фонд президентских грантов поддержит проведение публичной программы VI Уральской индустриальной биеннале, посвященной коронавирусу, говорится в сообщении, распространенном в понедельник уральским филиалом Государственного центра современного искусства. Объем поддержки составит более 13 млн рублей.

Как сообщалось, биеннале пройдет осенью 2021 года в Екатеринбурге и городах уральского региона, его темой станет "Время обнимать и уклоняться от объятий", художникам предложат поразмышлять над ситуацией с пандемией коронавируса и отразить это в работах.

"Событием стала победа в конкурсе Фонда президентских грантов на реализацию публичной программы шестой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. <…> Благодаря гранту команда биеннале сможет сделать еще больше событий, заслуживающих <…> внимания", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте Фонда президентских грантов, сумма грантовой поддержки составит более 13,3 млн рублей, а сумма софинансирования - порядка 14,16 млн рублей. В заявке отмечается, что на биеннале запланировано выступление известных лекторов, знакомство аудитории со швейцарским театром и европейской хореографией - исполнители создадут коллективные опыты в городской и выставочной средах, пройдут три крупных концерта с популярными музыкантами, близкими по духу выставке. Кроме того, состоится программа "Научный театр" для совместных проектов режиссеров и ученых, симпозиум - конференция, встреча с Кармен Мерш и презентация ее книги, "определившей канон медиации", и многое другое.

Предметом осмысления VI Уральской индустриальной биеннале станут нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях.