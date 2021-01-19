В Югре усилят борьбу с сайтами, продающими справки об отсутствии коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) Наталья Комарова дала поручение профильным ведомствам и кибердружинам усилить борьбу с сайтами, которые торгуют справками об отсутствии коронавирусной инфекции.

"В интернете на сайтах торгуют фиктивными справками об отсутствии коронавирусной инфекции и наличии антител. У нас в регионе уже зафиксирована деятельность таких сайтов в Сургуте. Обращаю особое внимание, что подделка любых документов преследуется по закону", - сказала Комарова во вторник в ходе заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Глава региона добавила, что при обнаружении данных интернет-ресурсов жители округа могут обратиться в общественную электронную приемную Роскомнадзора и заполнить специальную форму. "Поручаю департаменту образования и молодежной политики, департаменту информационных технологий и цифрового развития организовать работу кибердружин по мониторингу сети на предмет выявления сайтов, торгующих фиктивными справками об отсутствии коронавирусной инфекции", - отметила губернатор Югры.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 19 января зарегистрировано 45 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 219 - за последние сутки. Умерли 622 человека, 41 603 пациента выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.