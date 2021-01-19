Югра в 1,5 раза сократит коечный фонд для пациентов с коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа в 1,5 раза сократили число развернутых коек для приема пациентов с коронавирусом в связи с уменьшением числа больных в регионе. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

По данным департамента здравоохранения Югры, в регионе ранее было развернуто 3,4 тыс. коек в 18 медицинских организациях для приема пациентов с коронавирусом.

"В настоящее время в Югре развернуто 2 290 ковидных коек. Мы часть данного фонда, который ранее переводился в ковидный, возвращаем к оказанию обычной медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, число больных на стационарном лечении и в поликлиниках региона за неделю снизилось на 15%. "Коечный фонд, развернутый на сегодняшний день, - достаточный", - добавил он.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 19 января зарегистрировано 45 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 219 - за последние сутки. Умерли 622 человека, 41 603 пациента выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.