В Курганской области планируют капитально отремонтировать 40 км федеральных автодорог

ТАСС, 21 января. Порядка 40 км автодорог федерального значения намерены капитально отремонтировать в Курганской области в 2021 году. Работы пройдут на Р-254 "Иртыш" - федеральной трассе Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, сообщили в четверг в пресс-службе Упрдор "Южный Урал".

"В текущем году по Курганской области в программу дорожных работ уже включены 40 км капитального ремонта автодороги Р-254 "Иртыш", из них 29 км - две полосы движения и 11 км с расширением от двух до четырех полос движения. Помимо этого, предусмотрен капитальный ремонт моста через реку Черную и ремонт 5 км трассы Р-254 "Иртыш", - говорится в сообщении.

В учреждении отмечают, что в прошлом году привели к нормативному состоянию более 160 км федеральных дорог на территории Курганской области, в том числе на 86 км был проведен капитальный ремонт. Также было отремонтировано шесть мостов. Кроме того, в регионе впервые установили модульный надземный пешеходный переход, оптоволоконные дорожные знаки с динамической индикацией на кольцевых пересечениях и светодиодные катафоты в дорожном покрытии по типу "кошачий глаз".

На Р-254 "Иртыш" в 2020 году было устроено 24 км линий электроосвещения, оборудованы новыми светофорами 13 пешеходных переходов и проведен ряд других работ.

В оперативном управлении Упрдор "Южный Урал" находится более 700 км автомобильных дорог федерального значения на территории Курганской области.