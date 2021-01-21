Синоптики прогнозируют морозы до 50 градусов в регионах УФО в выходные

ТАСС, 21 января. Похолодание ожидается в выходные дни в регионах Уральского федерального округа. В части регионов температура воздуха опустится ниже 40 градусов, а в Ямало-Ненецком автономном округе похолодает до 50, сообщили в четверг в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 23 января] переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью - минус 32-37, на севере - до минус 43 градусов, днем - минус 24-29, на севере - минус 31-36 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. 24 января в регионе ожидается снег, на крайнем севере морозы смягчатся до 40 градусов ночью, до 27 днем.

В Курганской области также ожидаются морозы, предупреждает региональное ГУ МЧС: 22 и 23 января температура воздуха может опуститься до 35 градусов. По данным курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, потепление придет в регион 24 января - днем ожидается от 18 до 23 градусов ниже нуля, синоптики обещают местами снег - от небольшого до умеренного. В Челябинской области похолодает до 34 градусов ночью, 20-25 градусов днем в субботу. В ближайшие три дня в регионе ожидается снег.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, 23 января в регионе ожидается похолодание до минус 48 градусов. "В отдельных районах изморозь. <…> Температура ночью минус 35-40 градусов, в северных и восточных районах - до минус 43-48 градусов. Днем - до минус 37-42 градусов", - сказано в сообщении, уточняется, что в воскресенье по востоку региона похолодает до минус 44-49 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области похолодает в выходные до 42-45 ночью, днем местами похолодает до 35-27, осадков не ожидается. В Ямало-Ненецком автономном округе в выходные дни ожидается мороз до 50 градусов ночью, до 48 градусов - днем, осадков не ожидается.

Последствия непогоды

Три рейса до Нового Уренгоя - крупнейшего города в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за плохой видимости в пункте назначения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла. "По метеоусловиям в Новом Уренгое (дымка, ограниченная видимость) на запасные аэродромы ушли рейсы YC-245 Тюмень - Новый Уренгой - в Салехард, UT-9857 Тюмень - Новый Уренгой - в Сургут, YC-295 Краснодар-Новый Уренгой - в Тюмень", - сообщили в пресс-службе.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в аэропорту также задерживаются шесть рейсов на вылет в Омск, Краснодар, Новосибирск, Уфу, и два - в Москву. В пресс-службе уточнили, что с 11:30 местного времени (09:30 мск) аэропорт Новый Уренгой работает в штатном режиме, ограничения по видимости сняты.