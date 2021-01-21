Югра направила на поддержку жителей в пандемию более 10% от годового бюджета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа направили на меры социальной поддержки жителей региона 26,7 млрд рублей в период пандемии в 2020 году. Об этом сообщили в четверг ТАСС в департаменте социального развития Югры.

Как сообщалось ранее, доходы бюджета Югры в 2020 году составили 257,3 млрд рублей, расходы - 281,4 млрд рублей, дефицит бюджета - 24,055 млрд рублей.

"В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19, социальным службам автономного округа на предоставление социальной поддержки граждан из федерального и регионального бюджета направлено 26,7 млрд рублей в 2020 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выплаты получили женщины, ожидающие рождение ребенка, малообеспеченные семьи, пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, выпускники 11-х классов.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 20 января зарегистрировано 45 675 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 212 - за последние сутки. Умерли 633 человека, 42 191 пациент выздоровел. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.