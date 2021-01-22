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Пандемия COVID-19

Режим самоизоляции для пенсионеров в Челябинской области продлили до 21 февраля

В регионе также продолжает действовать режим повышенной готовности
© Владимир Гердо/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 22 января. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Челябинской области для граждан старше 65 лет продлен до 21 февраля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"Главой региона подписано распоряжение о продлении необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории "65+" на два двухнедельных периода: с 25 января по 7 февраля и с 8 по 21 февраля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности до его отмены специальным распоряжением.

В Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий вне заведений общественного питания при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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