Режим самоизоляции для пенсионеров в Челябинской области продлили до 21 февраля

ЧЕЛЯБИНСК, 22 января. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Челябинской области для граждан старше 65 лет продлен до 21 февраля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"Главой региона подписано распоряжение о продлении необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории "65+" на два двухнедельных периода: с 25 января по 7 февраля и с 8 по 21 февраля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности до его отмены специальным распоряжением.

В Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий вне заведений общественного питания при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.