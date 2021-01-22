Челябинских чиновников проверят после жалоб на отказ встречаться с жителями

ЧЕЛЯБИНСК, 22 января. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата Челябинской области организовала проверку по обращениям жителей, которые жалуются на отказ чиновников от встреч с населением из-за ситуации с пандемией. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

"Получаю много сообщений, что под предлогом ковидных ограничений представители власти отказываются от встреч с жителями. Вчера на областном совещании поднял этот вопрос перед главами, напомнил, что прием по личным вопросам, встречи с населением - это обязанность каждого руководителя", - сообщил Текслер в официальном аккаунте в Instagram.

Он добавил, что совместно с Контрольно-счетной палатой региона будет проведена проверка открытости власти в муниципалитетах и министерствах.

В Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий вне заведений общественного питания при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.

Ранее правительство региона сообщало о планах перевести на работу в дистанционном режиме части административного персонала государственной и муниципальной службы. Ограничения по проведению личных встреч и приемов не вводились.