На Урале представили оригинал речи Молотова на Парижской мирной конференции в 1946 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Уникальные документы участников первой Генассамблеи ООН представили в пятницу на выставке "75 лет Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций" в региональном центре Президентской библиотеки в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В. Г. Белинского в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС. Жители Урала увидели рукописные записки советских делегатов с Парижской мирной конференции и речь министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова с карандашными пометками, врученный королем Георгом VI главе советской делегации цветок гвоздики.

В 2021 году отмечаются юбилеи - 75 лет со дня первой Генеральной ассамблеи ООН в Лондоне (прошла в январе 1946 года) и Парижской мирной конференции (состоялась в июле 1946 года).

"Здесь действительно есть уникальные артефакты, которые были свидетелями и участниками мероприятий, которые мы сейчас называем Генеральной Ассамблеей ООН", - сказал на церемонии открытия выставки представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

Здесь представили посетителям материалы из личного архива директора Института государственного и международного права УрГЮУ Данила Сергеева, который является родственником советского дипломата, посла Михаила Грибанова - участника первой Генеральной Ассамблеи ООН и Парижской мирной конференции в составе советской делегации. Именно ему принадлежали уникальные документы, которые представили жителям и гостям Екатеринбурга: оригиналы пропусков членов советской делегации в Люксембургский дворец 1946 года, визитные карточки участников первой Генассамблеи ООН, программа конференции с планами Люксембургского дворца и метро того времени, записку с поручением о проработке участия СССР в Организации по продовольствию.

В частности, общественности продемонстрировали цветок гвоздики, врученный королем Георгом VI главе советской делегации на приеме-банкете 1 февраля 1946 года и оригинал речи министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова на открытии Парижской мирной конференции с его карандашными поправками. Кроме того, на выставке можно увидеть оригинальные выпуски газет за 1946 год, узнать, как освещалась тема Генассамблеи в советской прессе, познакомиться с изданиями об истории ООН из фонда библиотеки им. В. Г. Белинского. Планируется, что в дни выставки на площадке библиотеки будут организованы беседы с известными экспертами международного права и международных отношений.

Выставка также приурочена ко Дню дипломатического работника, который пройдет 10 февраля - гости смогут посетить ее вплоть до этого дня. Экспозиция была создана при поддержке представительства МИД в Екатеринбурге.