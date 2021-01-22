Прокуратура ЯНАО сообщила о загрязнении леса нефтесодержащей жидкостью "дочкой" "Газпрома"

ТАСС, 22 января. Природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа обнаружила 20 лесных участков общей площадью 3,3 га, загрязненные компанией "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" нефтесодержащей жидкостью. Общий ущерб лесному фонду составил более 36 млн рублей, виновные лица привлечены к административной ответственности, а причиненный вред уже возмещен в полном объеме, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила исполнение земельного и лесного законодательств, законодательства о промышленной безопасности в деятельности акционерного общества "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз". В ходе надзорных мероприятий обнаружены загрязненные нефтесодержащей жидкостью 20 лесных участков общей площадью 3,3 га в границах Карамовского, Крайнего, Умсейского, Романовского, Суторминского, Спорышевского, Муравленковского и Вынгапуровского месторождений, разрабатываемых предприятием", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате причинен ущерб лесному фонду в размере более 36 млн рублей. "Природоохранный прокурор руководителю предприятия направил представления, а также возбудил дела об административных правонарушениях по ст. 8.6 КоАП РФ ("Порча земель"), ст. 8.31 КоАП РФ ("Нарушения правил санитарной безопасности в лесах"), ст. 8.32 КоАП РФ ("Нарушения правил пожарной безопасности в лесах").

Как рассказали в прокуратуре, вред, причиненный окружающей среде, возмещен в полном объеме, виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов на сумму более 9 млн рублей. Кроме того, предприятием разработан план на 2021 год по рекультивации лесных участков, подвергшихся негативному воздействию опасных веществ. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.