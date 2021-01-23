Уральские школьники создали аппарат для изменения орбиты спутника и приложение по питанию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Участники проектной смены Уральского федерального университета (УрФУ) в образовательном центре поддержки одаренных детей "Сириус" разработали устройство для коррекции орбиты наноспутника, мобильное приложение по питанию подростков. Школьники презентовали свои проекты экспертам, сообщили ТАСС в инновационной инфраструктуре вуза.

Уральская проектная смена в "Сириусе" проходит с 8 до 28 января. Она организуется УРФУ, Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ОАНО "Лицей "Сириус". Смены проводятся в "Сириусе" с 2017 года. Свердловская область является единственным регионом РФ, представляющим смену в "Сириусе".

"Ребята разработали станцию управления "умным домом", устройство для коррекции орбиты наноспутника, мобильное приложение по питанию и органический генератор. Школьники презентовали свои разработки экспертам, которые дали юным исследователям и наставникам команд полезные рекомендации о том, как можно усовершенствовать инновационные проекты", - сказали в вузе.

Так, мобильное приложение по питанию подростков "TFood" поможет анализировать пищевое поведение и рацион подростков. Проект актуален "в эпоху фастфуда и других калорийных источников питания", отмечают авторы. "Наша задача - создать профессиональное мобильное приложение, направленное на анализ физического здоровья и рациона школьника, а также на разработку рекомендаций по улучшению его питания", - приводят в вузе слова наставника проекта Мэхрибан Кулиевой.

Другая команда школьников разрабатывает прототип установки для коррекции орбиты малого космического аппарата. Школьники проверят, возможно ли создать миниатюрную двигательную установку, которая сможет корректировать орбиту спутника, работающего на солнечной энергии. "Для этого мы произвели специальные расчеты, сам прототип двигательной установки изготовлен с применением 3D-технологий, испытания проводятся на модельном "рабочем теле", - сказал наставник проекта Константин Кулябин.

Так же на смене представили станцию управления "умным домом". По словам разработчиков станции, проект позволит связать между собой умные устройства разных производителей и расширить выбор покупателя.