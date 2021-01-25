В "Титановой долине" на Урале запустят производство медоборудования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Компания "Отдел медицинской техники" стала новым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Свердловской области с инвестициями в 450 млн рублей, она планирует создать 165 рабочих мест. На площади 16 тыс. кв. м будет создано производство современного медицинского оборудования, которым обеспечат свердловские больницы, сообщил департамент информационной политики региона в понедельник.

"Компания "Отдел медицинской техники" получила статус резидента особой экономической зоны "Титановая долина". Соответствующее свидетельство выдано Министерством экономического развития РФ", - говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского, приведенным в сообщении, проект предусматривает строительство производственного комплекса площадью 16 тыс. кв. м на площадке "Уктус". "Новый резидент особой экономической зоны планирует инвестировать в будущее производств 450 млн рублей, будет создано 165 рабочих мест. На площадке "Уктус" будет организован выпуск вакуумных систем взятия крови с использованием новых технологий, обеспечивающих выпуск широкого ассортимента продукции на уровне лучших европейских и азиатских аналогов. Здесь также планируется производить реанимационные расходные материалы, а также корпусную медицинскую мебель для оснащения клиник и врачебных кабинетов", - цитируют в департаменте Высокинского.

Проектные работы начнутся в 2021 году, запуск производства первой очереди намечен на 2023 год. По словам временно исполняющего обязанности главы Екатеринбурга Алексея Орлова, появление нового производства будет содействовать устойчивости всей системы здравоохранения, а его близость к областному центру позволит обеспечить больницы необходимыми материалами и современным медоборудованием в кратчайшие сроки.

В 2020 году "Титановая долина" вошла в пятерку лучших особых экономических зон производственно-промышленного типа России, по мнению Ассоциации кластеров и технопарков страны и Министерства экономического развития РФ. Всего в рейтинге оценивалась деятельность 16 ОЭЗ из 12 регионов страны.

ОЭЗ "Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Акционером ОАО ОЭЗ "Титановая долина" является правительство Свердловской области. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты с уровнем опасности до II класса, ориентированные на механическую обработку, деревообработку, металлургию, тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", она рассчитана на высокотехнологичные производства с III-IV классами опасности, ориентированные на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроения, сборку подузлов для авиастроения.