На Урале представят документы о продаже Высоцким прав на три свои песни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Уникальные документы из жизни Владимира Высоцкого привезли на Урал для того, чтобы передать музею Высоцкого в Екатеринбурге. Выкупивший их у букинистов екатеринбургский бизнесмен Андрей Гавриловский рассказал ТАСС, что в их числе рукописи песен и договор, свидетельствующий о передаче прав собственности на песни "Лапы у ели", "Почему аборигены съели Кука" и "Песня про мангустов" филармонии Ярославля.

"Мы приобрели договор с ярославской филармонией, который Высоцкий составил <...>. Видно, <...> чтобы не объясняться, почему они впустили Высоцкого, хотя политические власти негласно запрещали все эти выступления делать - [для оплаты его выступления] в документах оформили, что они купили у него три песни", - сказал Гавриловский, отметив, что речь идет о популярных песнях "Лапы у ели", "Почему аборигены съели Кука" и "Песня про мангустов". Приобретенные бизнесменом договор, расписку о переводе гонорара и рукописи песен планируется представить общественности в музее Высоцкого в Екатеринбурге, но сроки подготовки экспозиции пока не называются.

Собеседник агентства добавил, что, вероятно, привлечением Высоцкого учреждение культуры обеспечило продажи билетов на концерты, где заполняемость зала "провисала" - его выступление в одном из отделений такого концерта меняло ситуацию. "Был всплеск продаж. Люди шли, <...> чтобы побывать на концерте Высоцкого", - отметил Гавриловский.

Стоимость каждой песни в документе была оценена на 180 рублей: 100 рублей за музыку и 80 рублей - за слова. Итого артист заработал за "продажу песен" - а фактически выступление - 540 рублей. По его словам, обычно выступление Высоцкого шло 1 час и 15 минут.

Также в музее выставят фото Высоцкого, на котором он, предположительно, в 17-летнем возрасте. "Ко мне приехал человек из Челябинска, он бы раньше корреспондентом в газете "Труд". Делали съемки студентов, <...> как они готовятся к сессии. И Высоцкого, в том числе, сняли", - пояснил Гавриловский.

О Высоцком

Высоцкий родился в Москве 25 января 1938 года. Окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. После окончания вуза в 1960 году поступил в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. С 1964 года - артист Московского театра драмы и комедии на Таганке, где был ведущим актером труппы. Известность артисту принесли роли в спектаклях "Жизнь Галилея", "Добрый человек из Сезуана", "Пугачев", "Преступление и наказание".

Среди его киноработ более двадцати пяти картин. 25 июля 1980 года Высоцкий умер в Москве.