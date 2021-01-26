В Сургуте задержали рейс Utair из-за повреждения самолета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Utair из Сургута в Уфу задержан на восемь часов из-за повреждения фюзеляжа в районе передней пассажирской двери. Пассажиров в пункт назначения доставит другой борт, сообщает во вторник пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"26 января в аэропорту Сургута произошла задержка рейса № 409 авиакомпании Utair, следующего в Уфу. Причина задержки - техническая неисправность, повреждение фюзеляжа Boeing 737-500 в районе передней пассажирской двери. Будет произведена замена воздушного судна", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, рейс должен был вылететь в 05:10 (03:10 мск), но задержан до 13:00 (11:00 мск). На рейс зарегистрировано 108 пассажиров.