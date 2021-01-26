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В аэропорту Нижневартовска прошли обыски

По данным источника ТАСС, по их итогам возбуждено уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 января. /ТАСС/. Силовики возбудили уголовное дело после обысков в АО "Нижневартовскавиа", которому принадлежит международный аэропорт Нижневартовска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"В "Нижневартовскавиа" прошли обыски. По их итогам возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства, добавив, что другая информация в настоящее время не озвучивается, поскольку может навредить следствию.

В пресс-службе управления СК РФ по Югре ТАСС сообщили, что их сотрудники не привлекались. В пресс-службе регионального УМВД ТАСС не стали комментировать информацию.

Аэропорт Нижневартовска - второй по пассажиропотоку аэропорт Югры после Сургута.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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