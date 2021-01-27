В Челябинске вынесли приговор по делу о передаче взятки при реконструкции аэропорта

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска приговорил к двум годам лишения свободы условно сотрудника обособленного подразделения "Челябинск" АО "Центродорстрой", пытавшегося в качестве посредника передать взятку за ввод в эксплуатацию некачественно смонтированных энергообъектов нового аэропортового комплекса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Челябинской области.

"Советский районный суд Челябинска признал виновным сотрудника участка обособленного подразделения "Челябинск" АО "Центродорстрой" по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Покушение на посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий "). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина был задержан в мае 2020 года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области с поличным при покушении на передачу взятки в размере 60 тыс. рублей. Деньги предназначались должностному лицу Ростехнадзора за незаконную выдачу разрешений на пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию некачественно смонтированных объектов энергообеспечения нового аэропортового комплекса Челябинска.

В процессе досудебного производства обвиняемый дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Реконструкция аэропортового комплекса челябинского аэропорта им. И. В. Курчатова идет по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, на нее было направлено более 10 млрд рублей.

Международный аэропорт Челябинск им. И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию.