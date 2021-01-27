Сказы Бажова впервые издадут на иврите и китайском языке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Сказы уральского писателя Павла Бажова впервые переведут на иврит и китайский язык. Работа над издательством книг уже началась, ведутся переговоры с иностранными партнерами, сообщил в среду в Уральском региональном центре ТАСС председатель совета Благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов.

"На сегодняшний день у нас практически закончены переговоры, и мы планируем издать книги <…> на иврите - их никогда не издавали. <…> И на китайском языке", - сказал он.

Полыганов отметил, что иностранные партнеры позже определят произведения Бажова или их тематику, которые им было бы интересно увидеть в изданиях. Тираж книг также определится в дальнейшем.

Ранее председатель совета фонда сообщал, что в Екатеринбурге в рамках перекрестного Года России и Киргизии в 2020 году издали книгу со сказом "Каменный цветок" Бажова на киргизском и русском языках, а также книгу со сказами на казахском.

"Вечера Бажова" в Казахстане и Киргизии

"Вечера Бажова" пройдут весной в Республике Казахстан и Киргизской Республике, где российские специалисты проведут тематические встречи и выставку картин по мотивам произведений писателя.

"Весной 2021 года <…> мы выедем в Казахстан и Киргизию, проведем там "Бажовские вечера". <…> В Киргизии это пройдет в двух городах - Бишкек, Ош. В Казахстане в трех городах: безусловно, Усть-Каменогорск, куда 101 год назад приехал Павел Петрович Бажов и фактически произвел там культурную революцию. Там Бажова любят, знают, в честь него названы улицы, есть музей, а также мы поедем в Алма-Ату и в [Нур-Султан]", - сказал Полыганов.

Он отметил, что в Казахстане и Киргизии в учебных заведениях проведут встречи с творческой интеллигенцией. "Учебные заведения уже выразили желание и предоставили площадки. <…> Также будут встречи с общественностью. И мы надеемся, что одновременно там будет проведена выставка картин казахских и киргизских художников [из книги Бажова]", - добавил Полыганов.

Кто именно из экспертов отправится в Казахстан и Киргизию, не уточняется. Организаторы планируют провести и онлайн-трансляции "Бажовских вечеров", к которым смогут присоединиться желающие из разных уголков мира.

27 января исполнилось 142 года со дня рождения писателя.