"Большая Сысерть" на Урале получит статус туристического кластера до середины 2021 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Территория будущего туристического кластера "Большая Сысерть" в Свердловской области должна получить официальный статус таковой до середины 2021 года, что даст инвесторам территории дополнительные меры государственной поддержки. Об этом сообщил в среду в Уральском региональном центре ТАСС глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

"Рассчитываем на то, что уже в начале или середине 2021 года "Большая Сысерть" получит официальный статус туристического кластера, куда войдут и природный парк "Бажовские места" и еще много замечательных, уже любимых для отдыха и туризма мест. Также будут появляться новые инфраструктурные объекты - в частности, в "Бажовских местах" этим летом уже появятся глэмпинги (разновидность кемпингов, объединяющие комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе - прим. ТАСС)", - сказал он.

Нисковских пояснил, что при создании кластера появятся дополнительные меры государственной поддержки для инвесторов, которые будут создавать здесь различные сервисы.

Он также выразил уверенность, что в кластере будут развиваться новые маршруты и направления. "Проект фермеров наших внутри природного парка - оленья ферма "Бархатные рога" - активно набирает популярность, ферма находится на границе с Полевским городским округом", - привел пример Нисковских.

Ранее департамент информационной политики региона сообщал, что проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" предполагает преображение исторического центра, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов. Центром кластера должно стать креативное пространство на территории бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских, комплекс сооружений давно заброшен и не эксплуатируется. После масштабной реставрации здесь будет создан многофункциональный культурно-образовательный центр. Все исторические объекты завода, которые являются памятниками федерального значения, будут сохранены.

Природный парк "Бажовские места" располагается в 60 км от Екатеринбурга, он был создан в 2007 году и наделен статусом особо охраняемой природной территории. В настоящее время парк занимает площадь в 40 тыс. гектаров. Основные достопримечательности парка: озера Тальков камень, Большое Щучье, родники Потопаевский ключ, Кипящий ключ, скала Марков камень, хрустальные копи, гранатовый шурф.