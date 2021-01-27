Нейросеть в Югре начнет выявлять сайты по продаже фиктивных справок об отсутствии COVID-19

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение профильным ведомствам и кибердружинам усилить борьбу с сайтами, которые торгуют фиктивными справками об отсутствии коронавирусной инфекции и наличии антител. По ее словам, деятельность таких интернет-ресурсов зафиксирована в Сургуте. При обнаружении таких сайтов она посоветовала жителям обращаться в общественную электронную приемную Роскомнадзора.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с февраля начнут использовать нейросеть для поиска групп, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, которые торгуют фиктивными справками об отсутствии коронавирусной инфекции и наличии антител, сообщил в среду ТАСС директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

"Для обнаружения фиктивных справок мы задействуем разработанную в Югре нейросеть. Она способна изучать тексты и картинки на сайтах, в социальных сетях и определять, являются ли они запрещенным контентом или нет. Сейчас заканчивается ее настройка", - сказал Ципорин.

По его словам, ранее нейросети в России подобным образом не использовались. "При обнаружении сайта с продажей справок информация будет направляться кибердружинам на проверку, а после подтверждения ими сведения поступят в Роскомнадзор для блокировки интернет-ресурса, аккаунта или группы в социальных сетях", - добавил директор департамента.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежедневно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 27 января зарегистрировано 46 919 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 185 за последние сутки. Умерли 652 человека, 43 548 пациентов выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 28 февраля для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.