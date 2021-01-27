Тюмень и Тобольск войдут в туристический маршрут "Великая Северная экспедиция Беринга"

ТЮМЕНЬ, 27 января. /ТАСС/. Тюмень и Тобольск станут частью самого протяженного туристического маршрута в мире "Великая Северная экспедиция Беринга", который будет проложен от Европы до берегов Аляски. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Тюмени.

Инициатором проекта выступил член Русского географического общества Ильдар Маматов. Идею по созданию глобального турмаршрута поддержали Министерство культуры РФ, Ростуризм, Русское географическое общество и руководство 12 регионов Урала и Сибири.

"Наш регион с его богатым историческим наследием по праву войдет в этот туристический маршрут, ведь по его территории испокон веков проходили значимые пути торговцев и исследователей, например, всем известный Великий чайный путь", - цитирует пресс-служба директора регионального Агентства туризма и продвижения Марию Трофимову.

Ученые, краеведы и представители бизнеса Тюменского региона уже разработали необходимые сервисы, бесплатные аудиогиды и экскурсии для туристов, желающих отправиться по пути "Великой Северной экспедиции Беринга". "Готовится аудиогид по маршруту из Тюмени в Тобольск для автопутешественников, а также аудиогид для пеших прогулок по историческим центрам этих двух городов. Ведь, как известно, легендарный командор бывал здесь трижды: во время Первой Камчатской экспедиции в 1725 и 1730 годах, а также во время Второй Камчатской экспедиции в 1733 году", - уточнили в пресс-службе.

Во время Великой Северной экспедиции российские ученые и офицеры изучили Сибирь и побережье Северного Ледовитого океана, открыли американский берег и подтвердили наличие пролива между Азией и Америкой, а также нанесли на карту Южные Курильские острова, обследовали Камчатку, Охотское море и побережье Японии. Многие моряки не вернулись из-за заболевания цингой и экстремальных, подчас нечеловеческих условий. Экспедиция длилась 10 лет, с 1733-го по 1743 год.