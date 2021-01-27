{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вечный огонь отключили в Ноябрьске из-за сильных морозов

В городе ожидаются 40-градусные морозы

ТАСС, 27 января. Подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь на площади Памяти в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), отключили из-за сорокаградусных морозов. Об этом сообщается администрации города "ВКонтакте".

"По информации Единой дежурно-диспетчерской службы сегодня в 22:45 (20:45 мск) работниками ООО "Газтехсервис" в связи с низкой температурой воздуха на площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь", - говорится в сообщении с уточнением, что подача газа возобновится с повышением температуры воздуха.

По данным гидрометцентра России, в Ноябрьске ночью 28 января ожидается температура в минус 41 градус, днем - минус 29.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Избрание главы Екатеринбурга перенесли на 5 февраля ввиду большого количества кандидатов
По итогам заседания конкурсной комиссии по выбору главы города зарегистрировали 43 кандидата
Читать полностью