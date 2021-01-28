На Ямале возбудили уголовное дело в отношении замглавы структуры Росприроднадзора

ТАСС, 28 января. Уголовное дело в отношении заместителя директора филиала ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО" по ЯНАО (находится в ведении Росприроднадзора) возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе. Он подозревается в получении взятки, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

"Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ЯНАО возбуждены уголовные дела в отношении заместителя директора филиала ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО" по ЯНАО, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия ("Бездействие") и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия (бездействие)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в Ноябрьске в 2019 и 2020 годах подозреваемый получил через посредников от генерального директора ООО "СеверАвтоТранс" в общей сумме более 350 тыс. рублей "за решение вопросов, связанных с получением положительного результата по протоколам испытаний, заключений нефтесодержащих отходов и твердых остатков от сжигания нефтесодержащих отходов и передачей отходов на утилизацию".

В отношении взяткодателя - руководителя коммерческой организации - возбуждены уголовные дела по преступлениям, предусмотренным п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в крупном размере") и ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)".

Против двух посредников также расследуются уголовные дела. Преступления выявлены сотрудниками полиции УБЭПиК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Проведены обыски и задержания фигурантов уголовных дел. Решается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения", - добавили в пресс-службе.