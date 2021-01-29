Фестиваль авторской песни "Зимний бардовский" в Тюмени перенесли на лето

ТЮМЕНЬ, 29 января. /ТАСС/. Тюменский фестиваль "Зимний бардовский" перенесли на лето из-за пандемии коронавируса, он впервые пройдет на открытой площадке, сообщается в пятницу на сайте администрации города.

"На протяжении многих лет ценители авторской песни из разных уголков страны в феврале съезжались в Тюмень, чтобы встретиться на фестивальной сцене "Зимнего бардовского". В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией и режимом действующих ограничений организаторы перенесли сроки проведения фестиваля на начало лета", - говорится в сообщении.

Местом проведения станет тюменская набережная, там будет установлена сцена с видеоэкраном. "Зрительный зал под открытым небом позволит гораздо большему количеству тюменцев и гостей города насладиться авторской песней и, более того, выступить на сцене в рамках свободного микрофона", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора фестиваля Сергея Ломакина.

В пресс-службе добавили, что в 2021 году "Зимний бардовский в Тюмени" имени Николая Старченкова пройдет при поддержке Фонда президентских грантов с 12 по 14 июня.

О фестивале

Зимний бардовский фестиваль в Тюмени (им. Н. Старченкова) является одним из самых заметных фестивалей авторской песни в УрФО, направленный на популяризацию жанра авторской песни, творчества исполнителей в этом жанре, поэтов и ансамблей и актуализацию отечественной песенной культуры в российском социокультурном пространстве. До 2010 года фестиваль носил название "Зимнего Грушинского в г. Тюмени".

Фестиваль проводится уже на протяжении 16 лет и имеет статус межрегионального. Включает в себя конкурсную часть, профессиональные творческие мастерские и мастер-классы. Конкурсный модуль предполагает оценку творческих номеров участников фестиваля по нескольким номинациям, таким как "Исполнители песен", "Авторы-исполнители", "Поэзия", "Дуэты и ансамбли" и др. Члены жюри фестиваля - ведущие авторы и исполнители России, лауреаты всероссийского фестиваля им. В. Грушина. Участниками фестиваля являются авторы, исполнители и ансамбли из Тюмени, Тюменской области, Омска, Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, Перми, Новосибирска, Новокузнецка, городов ХМАО и ЯНАО.