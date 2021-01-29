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В Челябинске за подпольную игорную деятельность возбудили дело в отношении 25 человек

Полиция изъяла более 150 компьютеров со специализированным программным обеспечением

ТАСС, 29 января. Полиция пресекла действия 25 участников преступного сообщества, организовавших в Челябинске незаконную игорную деятельность. Возбуждено дело, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области в пятницу.

По данным ведомства, в пяти нежилых помещениях в различных районах города осуществлялась игорная деятельность в специально оборудованных для этого игровых залах, вход в которые был строго законспирирован, а доступ ограничен для узкого круга лиц. При обысках сотрудники полиции изъяли более 150 компьютеров со специализированным программным обеспечением и доступом в интернет, сотовые телефоны, финансовая документация, а также более 450 тысяч рублей.

"Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность 25 участников преступного сообщества, организовавших на территории Челябинска незаконную игорную деятельность. <…> Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр") и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)"). <...> Фигурантам уголовного дела грозит до 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что один из организаторов преступного сообщества уже признал свою вину и в декабре 2020 года был осужден к 7 годам заключения. "На период следствия в отношении остальных обвиняемых избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в пресс-службе.

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